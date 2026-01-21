Ahora

ACCIDENTE DE RODALIES EN CATALUÑA

Teléfonos de atención a familiares de Renfe: 900 101 660

Caso Julio Iglesias

La defensa de Julio Iglesias vuelve a pedir acceso a las diligencias abiertas por las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras

Los detalles El abogado defensor de Iglesias, José Antonio Choclán, insiste en que la negativa de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, de tenerle por personado en las diligencias de investigación preprocesales en curso vulnera su derecho a la defensa.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo.Julio Iglesias, en una imagen de archivo.laSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La defensa de Julio Iglesias presenta un nuevo escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que vuelve a pedir tener acceso a las diligencias de investigación abiertas tras la presentación de dos denuncias de antiguas empleadas en su casa de República Dominicana, según han indicado fuentes jurídicas a laSexta.

El abogado defensor de Iglesias, José Antonio Choclán, insiste en que la negativa de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, de tenerle por personado en las diligencias de investigación preprocesales en curso vulnera su derecho a la defensa.

La Fiscalía ya rechazó el pasado lunes 19 de enero la personación que horas antes había pedido la defensa de Julio Iglesisas en las diligencias que le investigan por delitos de agresión sexual. En ese momento, fuentes fiscales trasladaron a laSexta que fue la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, quien rechazó la solicitud. Durántez consideró que el proceso está en un estadio muy inicial, y es que de momento todavía se está analizando si la Audiencia Nacional es competente para abrir una investigación.

De esta manera, el Ministerio Público rechaza que el equipo defensa de Iglesias obtenga una copia de las actuaciones, tal y como había solicitado, una semana después de que una investigación conjunta de 'elDiario.es' y Univisión revelara los comportamientos y vejaciones que Julio Iglesias tenía con ya extrabajadoras de sus mansiones.

En concreto, son dos de estas empleadas domésticas las que han presentado un denuncia con el cantante en la que acusan al cantante de sufrir penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallaron que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

Además, en una segunda entrega de la investigación, que se ha alargado durante tres años, se informó de que el cantante, a través de las 'house manager', obligaba a sus empleadas a realizarse pruebas de enfermedades de transmisión sexual como VIH o hepatitis. De hecho, esos resultados, en algunas ocasiones, eran recibidos por Julio Iglesias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puente desvela que "dos trenes o tres" que pasaron antes que el Iryo accidentado en Adamuz tenían marcas similares a las encontradas
  2. Al menos un muerto y cinco heridos graves por el choque de un tren de Rodalies contra un muro caído a la vía en Gelida
  3. Francia pide activar a la OTAN en Groenlandia y se muestra dispuesta a participar
  4. Lluvia, viento y nieve activan los avisos en 14 CCAA: alerta roja en Galicia por olas de hasta nueve metros
  5. La defensa de Julio Iglesias vuelve a pedir acceso a las diligencias abiertas por las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras
  6. Hospitalizadas una madre y su hijo por el incendio de su vivienda en Boadilla del Monte (Madrid)