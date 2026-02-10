Pilar Gómez, sobre Moulia: "Me da mucha pena que una mujer que se atrevió a denunciar acabe así, porque el sistema no la protege"

Ante la decisión de Elisa Mouliaá de seguir adelante con la causa contra Íñigo Errejón por agresión sexual, la periodista fue tajante: "No se puede cargar la prueba sobre la denunciante; será Errejón quien deba demostrar su inocencia".

Elisa Mouliaá ha decidido finalmente seguir adelante con el procedimiento judicial contra Íñigo Errejón por agresión sexual. La actriz, que la semana pasada había retirado su acusación particular, ha dado marcha atrás tras conocer el último escrito de la Fiscalía, que solicita la absolución del ex portavoz de Sumar al considerar que no existió delito.

Visiblemente nerviosa, Mouliaá ha confirmado este lunes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla que mantendrá la acusación y calificó de "deleznable" la petición del Ministerio Público. Su comparecencia pública, marcada por la tensión y la ansiedad, ha reabierto el debate sobre el tratamiento institucional y social de las denuncias por violencia sexual.

En Al Rojo Vivo, la periodista y directora de 'Artículo 14' Pilar Gómez ha expresado su preocupación por la situación de la actriz. "Me quedo con mucha pena al ver a esa mujer en un estado de ansiedad absoluta. Es muy duro que alguien que se ha atrevido a denunciar acabe así, porque el sistema no solo no la protege, sino que además resulta difícil entender por qué la Fiscalía ha cambiado de criterio de una forma tan brutal", señaló.

Gómez fue más allá al rechazar que la carga recaiga sobre la denunciante. "No tenemos que pedirle a Elisa Mouliaá que aporte más pruebas o que sostenga una causa imposible. Será el señor Errejón quien tenga que demostrar si es inocente o no", ha afirmado.

La periodista ha recordado además que el procedimiento judicial ha superado varios filtros. "Hubo un juez muy criticado por un interrogatorio durísimo, incluso excesivo, pero fue ese mismo juez quien determinó que había indicios suficientes para que el caso siguiera adelante. Elisa no se ha inventado nada. Y, aun así, ha sido linchada en redes sociales de forma gratuita", ha subrayado.

"Todo esto provoca una enorme tristeza", ha concluido la periodista. "Ojalá encontremos una manera de que el sistema acompañe y proteja a las mujeres que denuncian. Porque lo que muchas estarán pensando al ver a Elisa es que, cuando denuncias, acabas siendo tú la culpable. Denunciar marca tu vida, y hoy por hoy sigue siendo un proceso profundamente desprotector".

