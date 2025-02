Pilar Gómez no entiende que Podemos no abriese "una investigación interna" contra Monedero: "No me cuadra"

La periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que no comprende por qué un partido que "ha hecho bandera del feminismo" no explicó públicamente las razones por las que habían decidido apartar a Juan Carlos Monedero.

Podemos fue avisado de que Juan Carlos Monedero "manoseaba" a mujeres y el partido alega que lo apartó por ello. Al parecer, se enteraron porque una mujer envió un correo electrónico al partido denunciando comportamientos inapropiados del cofundador de dicha formación.

Justo dos días después de este correo, el 14 de septiembre de 2023, Monedero anunció que dimitía de la dirección de la Fundación República y Democracia, el único puesto que mantenía en el partido entonces.

Pilar Gómez ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta información, reconociendo que no entiende por qué, un partido que "ha hecho bandera del feminismo", no salió en ese momento a explicar lo que estaba sucediendo y a mostrar públicamente su apoyo a las víctimas.

"Si asumes que no puede estar en tu partido, no sé por qué no lo trasladas y no abres una investigación interna", ha recalcado, confesando que es algo que "no le cuadra".