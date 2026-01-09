Las mentiras de Mazón
Pilar Gómez confiesa estar "decepcionada" tras ver los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA: "Sabía que había muertos"
La periodista ha indicado que lo que le parece más llamativo de los mensajes de Mazón a Feijóo es ver que el mismo día de la DANA ya sabía que había muertos. "Me siento engañada", ha confesado en Al Rojo Vivo.
Los mensajes de Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo el día de la DANA a las 23:25 horas demuestran que ya sabía que había muertos, algo que ha negado en todo momento. Hasta ahora, el expresident valenciano siempre ha defendido que no lo supo hasta el día siguiente.
No obstante, a Feijóo le dijo a las 23:25 horas que ya estaban "apareciendo muertos en Utiel" y que iban "a aparecer bastantes más". "Un puto desastre va a ser esto, presi", llega a asegurar Mazón, antes de vaticinar que "van a ser decenas (de muertos) seguro".
Pilar Gómez ha confesado que, con estos mensajes, se quedó todavía más "decepcionada" al ver que Mazón "sabía que había muertos". "Le trasladó a Feijóo que conocía que había víctimas cuando él siempre sostuvo que no fue así", ha destacado, señalando que esto es lo que le parece más llamativo.
"Hay una información que nos ha estado ocultando. Me siento engañada", ha criticado la periodista en Al Rojo Vivo.
