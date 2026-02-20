Pilar Gómez analiza la fuga de gente en Vox: "Abascal y el partido no tienen nada que ver con lo que fundaron"

La periodista Pilar Gómez analiza los últimos movimientos del partido ultra después de haber suspendido de militancia a Ortega Smith, uno de los fundadores, tras negarse a ser destituido como portavoz. En el vídeo, los detalles.

Vox ha suspendido de militancia a Ortega Smith. Con su salida, ya no queda casi nadie de los fundadores del partido ultra. Como explica el periodista de 'El País', Miguel González, "los únicos que quedan de lo que era el núcleo inicial de Vox son el propio Santiago Abascal y Enrique Cabanas, que es su hombre de confianza. Todos los demás están fuera".

La periodista y directora de Artículo 14, Pilar Gómez, señala que "Abascal y Vox no tienen nada que ver con el partido que fundaron": "No tienen absolutamente nada que ver, se han convertido en otra cosa", insiste.

"Abascal ha conectado ya con esa ola internacional y con esa élite de partidos y de empresarios a nivel internacional, que están apoyando los movimientos de extrema derecha", explica Gómez, y es por ello que "a Abascal le sobra mucha de la gente que estaba incómoda con este nuevo Vox, que son los que se han ido y se están yendo".

Al final, "Santiago Abascal y Kiko Méndez-Monasterio son las personas que dirigen, mandan, controlan y marcan como tiene que ser Vox y, además, no les penaliza", afirma Gómez, rematando que ella ve más parecido a Vox con Podemos que con Ciudadanos: "Los veremos, incluso puede ser dentro de un Gobierno, como vimos a Podemos. Y después, está lo de aguantar. Yo creo que los partidos sin estructura, después de la ola viene la caída".

