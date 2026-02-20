Miguel González explica por qué quieren echar a Ortega Smith: "Era la única persona que quedaba en Vox que podía decirle a Abascal que se equivocaba"

El periodista de 'El País', Miguel González, explica todas las posibles claves de la decisión de Vox, siendo uno de los periodistas que más sabe de lo que pasa en el partido de Abascal. En el vídeo, todos los detalles.

Ya no quedan apenas fundadores en Vox, después de que el partido haya suspendido de militancia a Ortega Smith tras negarse a ser destituido como portavoz. "Los únicos que quedan de lo que era el núcleo inicial de Vox son el propio Santiago Abascal y Enrique Cabanas, que es su hombre de confianza. Todos los demás están ya fuera del partido", afirma el periodista de El País, Miguel González, uno de los periodistas que más sabe de lo que pasa en el partido de Abascal.

Por ello, la pregunta clave es ¿por qué Ortega Smith está al borde del precipicio? ¿Por qué lo quieren echar de Vox?", le pregunta Antonio García Ferreras. Según González, "era la única persona que quedaba en Vox que en un momento determinado podía decirle a Abascal que se estaba equivocando. Y de hecho, se lo ha dicho en varias ocasiones".

"Creo que ese es el motivo por el cual ha habido un proceso de marginación, es decir, este ha sido el último paso de un proceso que pasó por quitarlo como secretario general, después por quitarlo como vicepresidente después por quitarlo del Comité Ejecutivo Nacional, luego, como portavoz adjunto y por último mandarlo al gallinero del hemiciclo".

Al ser preguntado por esto, el propio Abscal respondía así ante los medios de comunicación [tal como podemos ver también en este vídeo]: "Vox no es un partido que esté mirándose el ombligo permanentemente. Vox es un partido en el que la Asamblea elige a una dirección y la dirección toma las decisiones. Es la dirección la que la que manda. Y eso va a seguir siendo así".

"¿Crees que, de alguna manera, Santiago Abascal ve en Ortega Smith una amenaza?", pregunta Ferreras a González tras ver estas declaraciones del líder de Vox: "No sé si una amenaza", matiza González, pero es cierto, explica el periodista, que en la última asamblea, en la cual fue ratificado sin que se llegara a votar por ser el único candidato, era quizá el único que hubiera podido presentarse a disputarse el liderazgo de Abascal. "No había ningún otro", afirma. Y de hecho, "si mañana, por los motivos que fuera, Abascal abandonara el liderazgo de Vox, no me imagino a nadie en este momento que pudiera asumirlo y que pudiera estar en condiciones de continuar esa tarea", afirma González.

También hay que decir, añade el periodista, que "el impacto que puede tener la salida de Ortega en el partido ya es muy limitado, porque a lo largo de los últimos años, toda la gente más fiel a Ortega Smith también ha ido siendo marginada, laminada y apartada. Pero en el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid sí que nos podemos encontrar con una crisis bastante importante".

Ahora bien, en cuanto a los costes de esta salida, ¿qué podría implicar electoralmente en Vox? Según destaca el periodista, en la actualidad, Vox está sumido en una ola que no es española, sino mundial, y eso lo sabe Santiago Abascal, y sabe también que aunque pudiera tener un pequeño coste, sobre todo lo que Ortega pudiera declarar una vez que ya no esté sujeto a la disciplina del partido, ese coste sería un coste muy limitado, "porque Vox está yendo hacia arriba como como un cohete como estamos viendo", concluye González.

