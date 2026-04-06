Pérez Triana: "De momento, Irán va por delante en esta guerra: ha conseguido preservar sus objetivos"

Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, analiza en este vídeo el devenir de la guerra y quién va o no ganando en este conflicto.

Después de un mes de guerra en Irán, el debate está servido: ¿Quién está realmente ganando este conflicto? Verónica Sanz recuerda las palabras del embajador de España en EEUU, Javier Rupérez, en laSexta Xplica: "Decía que Estados Unidos no está ganando y que Irán no está perdiendo. Y esto nos da una pista de cuál es la situación".

Ahora bien, para Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, "sabremos quién gana y quién pierde una guerra cuando se firme un tratado de paz y veamos quién es el que se ha llevado el gato al agua y ha conseguido sus objetivos. Mientras tanto, estamos viendo un intercambio de golpes". Así, recuerda las palabras de un pensador alemán, Clausewitz, que decía que "una guerra es un choque de voluntades que se resuelve por la fuerza de las armas".

Por lo tanto, insiste el experto, "da igual ese choque de las armas, da igual que la Armada de Irán esté en el fondo del mar, que la Fuerza Aérea haya sido destruida o que las fábricas iraníes estén siendo totalmente destruidas, porque la voluntad de Irán todavía no se ha doblegado y no hay una conexión entre los bombardeos y el que se tambalee el régimen".

Y ese es, precisamente, asegura el analista, el "punto débil" de la estrategia de EEUU: "Y por eso ahora han lanzado el ultimátum y la oposición y dicen que van a intensificar los ataques. Lo que pasa es que Irán ya se ha adelantado y ha empezado a atacar la infraestructura crítica de los países del Golfo".

Por ello, y hasta que no haya un acuerdo no se sabrá quién ha ganado, insiste Pérez Triana, señalando, no obstante que, "de momento Irán va por delante, por así decirlo. Ha conseguido preservar sus objetivos".

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