Fernando Berlín, tras las explicaciones de Sánchez: "La credibilidad queda en entredicho cuando se acumulan ocultamientos, mentiras y disculpas"

El periodista ha puesto en duda la contundencia de la respuesta de Pedro Sánchez al caso Leire Díez. "Si realmente es un asunto tan grave, ¿dónde está la respuesta contundente frente a alguien que ha estado operando en esos márgenes?", se ha preguntado.

Fernando Berlín, director de 'Radiocable.com' ha analizado las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado desconocer las actuaciones de la exmilitante socialista Leire Díez. Sánchez ha afirmado que es "el momento de la justicia" y ha reconocido que las informaciones conocidas en los últimos días generan "preocupación e indignación".

Para Berlín, precisamente ahí se encuentra el núcleo del problema. "Creo que este es el nudo gordiano del asunto", ha señalado. A su juicio, si el presidente admite sentirse decepcionado e indignado y sostiene que jamás habría tolerado esas conductas, está reconociendo implícitamente la gravedad de los hechos que se están investigando.

"Si es tan grave como se está diciendo, ¿dónde está la contundencia en la respuesta?", se ha preguntado el periodista. Berlín ha planteado que, si realmente estas actuaciones se desarrollaron al margen del conocimiento de la dirección socialista, resulta difícil entender por qué no se ha producido una reacción más firme contra quien, presuntamente, habría estado actuando en esos "márgenes de gravedad".

Además, ha puesto el foco en el desgaste que las sucesivas explicaciones pueden provocar sobre la confianza pública. "El problema es que la credibilidad, cuando se acumulan ocultamientos, mentiras, disculpas y camuflajes, queda inevitablemente en entredicho", ha afirmado.

Por ello, Berlín ha concluido lanzando una reflexión sobre las diferentes versiones ofrecidas hasta ahora: "La pregunta es cuándo se estaba diciendo la verdad: antes, ahora o después". Una duda que, a su juicio, alimenta la desconfianza en torno a este caso.

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