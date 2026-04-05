El exembajador Rupérez alerta: "Las crisis acumuladas van a acabar con el derecho internacional y la crisis económica puede ser brutal"

"Lo de Trump está alcanzando unos niveles de criminalidad internacional que en algún momento, si las Naciones Unidas vuelven a funcionar, habría que llevarle al Tribunal Penal Internacional y someterlo a juicio", defendió Javier Rupérez.

Javier Rupérez, exembajador de España en EEUU, expresó en laSexta Xplica que "estamos contemplando una situación espantosa", en la que "estamos contemplando no únicamente todas las consecuencias del enfrentamiento bélico, sino también las consecuencias desde el punto de vista de concepción legal internacional del funcionamiento de las cosas".

"Yo estoy de acuerdo en la afirmación de que Ormuz es una parte del derecho internacional, pero eso en este momento no lo reconoce nadie, de manera que el hecho de que al acabar la guerra Ormuz vuelva a ser internacional no tiene absolutamente ninguna base", manifestó.

En este sentido, el exembajador señaló que "los americanos no están ganando y los iraníes no están perdiendo" y destacó que "la prueba es que el propio Trump en este momento ha pedido un aumento significativo del presupuesto en defensa", algo que "no estaría justificado si estuviera convencido de sus propias palabras diciendo que en dos semanas ha acabado".

"En dos semanas esto no ha acabado y estamos contemplando también una serie de consecuencias que tienen que ver con el entorno en este momento. Oriente Medio está absolutamente destrozado y va a tomar años en recuperarse", destacó el experto, quien también subrayó que los americanos "viven de la gasolina y de los productos agrícolas". "Estamos contemplando una serie de crisis acumuladas que van a acabar de una manera brutal con el derecho internacional, con las organizaciones internacionales y, al mismo tiempo, la crisis económica puede alcanzar unas dimensiones verdaderamente brutales", advirtió.

De esta forma, el exembajador de España en Estados Unidos concluyó su intervención afirmando que "lo de Trump está alcanzando unos niveles de criminalidad internacional" por los que debería ser sometido a juicio. "Si las Naciones Unidas vuelven a funcionar, habría que llevarle al Tribunal Penal Internacional y someterlo a juicio", defendió.

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