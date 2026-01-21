Pérez Revenga (ingeniero de caminos), sobre el debate de la infraestructura ferroviaria en España: "Las vías están preparadas para esas cargas"

Además, destaca José María Pérez Revenga, ingeniero de caminos, que "las circulaciones que tenemos son ligeras, no son mercantes". En el vídeo, podemos ver completa su intervención.

José María Pérez Revenga, ingeniero de caminos y presidente del Comité de Edificación e Infraestructuras del Instituto de Ingeniería de España, pide no especular con las causas del trágico accidente en Adamuz, Córdoba, en el que han perdido la vida 43 personas: "Hay que analizar todo lo que ha ido ocurriendo en el trayecto del Iryo que fue el que descarriló".

En cuanto a si España debería abrir un debate sobre si la infraestructura que tenemos actualmente es suficiente, por el gran número de trenes que circulan en nuestro país, tras la liberalización de otras compañías, el experto se muestra tajante: "Las capacidades de las vías están tomadas perfectamente para aguantar las circulaciones que están pasando. Incluso, en algún sitio pueden hasta pasar más, puesto que los sistemas de seguridad que ahora mismo tenemos son francamente bueno".

Por otro lado, hay que tener en cuenta, destaca el profesional, que las circulaciones que tenemos son "ligeras, no son mercantes", aunque algún tren, evidentemente, puede pesar algo más que otro, "pero la norma dice el peso máximo que deben llevar cada uno de los trenes (...) Con lo cual, se admiten los trenes que cumplan esa normativa. Por tanto, las vías están preparadas precisamente para esas cargas".

Otra cosa distinta, asegura Pérez Revenga, es que "al pasar las circulaciones, la vía evidentemente tenga más desgaste. Pero también lo tiene la catenaria, por ejemplo": "La vía en Renfe sé que se ha mantenido francamente bien y sé que efectivamente se sigue manteniendo también bien. Otra cosa es que en algún momento determinado falte algo de inversión. Pues habrá que pedirla", remata el experto, quien ha estado 34 años en Renfe.

