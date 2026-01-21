César Franco, del Consejo de Ingenieros Industriales: "El sistema de ferrocarril en España es seguro, hay que decirlo alto y claro"

Tras los fatales accidentes de Adamuz y de Rodalies en Barcelona, César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, quiere lanzar y explicar este contundente mensaje: "El tren en España es seguro".

César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, se muestra contundente con la pregunta que le realiza el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras: ¿Es seguro del ferrocarril en nuestro país, es segura nuestra infraestructura ferroviaria?

"Aunque hayamos sufrido dos tragedias muy seguidas, la respuesta es sí", afirna Franco: "Hay que decirlo alto y claro: el sistema de ferrocarril en nuestro país, tanto la alta velocidad como el sistema de cercanías, es seguro".

Ahora bien, añade el experto, de lo que estamos hablando ahora mismo y es lo que debería, dice, centrar el debate en las próximas jornadas es en "cómo se reparten las inversiones": "Tenemos un sistema que ya es maduro, muchísimos kilómetros de alta velocidad y lo que hay que ver, por tanto, es cómo trabajamos ahora mismo en la fase de estabilización del sistema".

Por ende, y según detalla Franco, "se invierte muchísimo en ferrocarril, también en alta velocidad, pero ahora lo que hay que ver es dónde va esa inversión y cómo se produce. Es decir, al final, igual hay que poner menos foco en inaugurar más kilómetros de vía y cambiar el mix a la parte de renovación y a la parte de mantenimiento, sobre todo teniendo en cuenta que desde la liberalización, en la parte de alta velocidad, se ha multiplicado por tres el uso del transporte ferroviario ferroviario".

Por otro lado, el ingeniero quiere dejar claro que "el desgaste no lo provoca que el tren que circule sea un Iryo o cualquier otra compañía. Es decir, al final, lo que provoca el desgaste es el volumen total de la circulación y la intensidad de la explotación de esa alta velocidad".

Y aunque tengan distintos pesos, "desde la perspectiva de operación, todos los operadores suelen estar en rangos comparables", explica; pero lo que cambia tras la liberalización es todo lo que tiene que ver con el sistema. Es decir, "tenemos muchos más trenes circulando por las mismas vías y eso incrementa el el desgaste agregado de toda la infraestructura y nos obliga a mantener más, pero a la vez reduce las ventanas para intervenir. Es decir, es mucho más complejo, de alguna forma, sacar ese tramo de vía para para poder trabajar sobre el", finaliza.

