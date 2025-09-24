Pedro Vallín recuerda lo que dijo del juez Peinado un alto cargo de la Justicia en la época de Rajoy: "Era malo en todos los sentidos de la palabra"

El periodista Pedro Vallín reacciona a la nueva noticia sobre el juez Peinado que hemos conocido este miércoles: propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. En el vídeo, los detalles.

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez, a su asistente, Cristina Álvarez, y al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante un jurado popular, acusados de un delito de malversación de caudales públicos.

No obstante, el periodista Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, asegura que aún la instrucción no está terminada y que las partes pueden aún pedir el sobreseimiento de la causa y que se sigan practicando diligencias.

"Esto del jurado popular parece una broma", reacciona el periodista Pedro Vallín. Ante esta nueva decisión del juez Peinado, cuya instrucción de este caso está siendo cuestionada por muchos, Vallín recuerda lo que dijo de este magistrado un alto cargo de la Justicia de la época del Gobierno de Mariano Rajoy, al preguntarle que qué tal juez era el juez Peinado, porque ya sabes que los jueces opinan sobre ellos apostilla el periodista.

Y lo que dijo este alto cargo fue: "Bufff, este era conocido en Plaza Castilla. Era malo en todos los sentidos de la palabra 'malo'", señala Vallín, apostillando que "vista esta instrucción [del caso de Begoña Gómez], creo que esta persona, que era un alto cargo en la Administración de Rajoy, sabía lo que decía". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.