Pedro Vallín, sobre el PSOE: "Creo que le interesa más mantener la sensación de que está viva la negociación, que la certeza"

El periodista y escritor Pedro Vallín analiza la situación actual entre el PSOE y Junts, después de que los de Puigdemont hayan vuelto a insistir en que la relación con el Gobierno está rota. En el vídeo encontrarás todos los detalles.

Tras haber admitido Pedro Sánchez la "gravedad" de la crisis con Junts y de haber anunciado un paquete de medidas para intentar su reconciliación, los de Puigdemont parecen haber hecho oídos sordos y de nuevo han dado un portazo al presidente del Gobierno: "La posición no cambia, la relación con el Gobierno está cerrada", ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras.

El periodista Pedro Vallín señala que esta actitud de Junts "tiene mucho que ver con una escenificación, con un baile y van a seguir así meses": "No me quiero pasar de suspicaz, pero creo que al PSOE le interesa más mantener la sensación de que está viva la negociación y la posibilidad de aprobar los Presupuestos que la certeza que pueda tener de que puede conseguir el apoyo de Junts para esos Presupuestos".

Porque además ese apoyo, señala Vallín, "tendría el coste de los socios de coalición progresistas, porque no les puedes dar las mismas cosas a la derecha catalana, más a una derecha que se está aproximando mucho a la ultraderecha, que a tus socios progresistas". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

