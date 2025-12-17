Pedro Vallín, sobre las presiones de Sumar: "Cuando sabes que no puedes romper, hay que dosificar muy bien la escenificación del disgusto"

Pedro Vallín analiza en Al Rojo Vivo el choque entre Sumar y el Gobierno y advierte del riesgo de sobreactuar sin margen real de ruptura. A su juicio, exigir una remodelación profunda sin intención de cumplir la amenaza es un error estratégico.

Sumar ha elevado la presión sobre el PSOE y ha solicitado formalmente una "reunión urgente" tras la crisis abierta en el Gobierno por el goteo de casos de presunto acoso sexual y los múltiples frentes judiciales. En un comunicado, el socio minoritario del Ejecutivo reclama "relanzar" la legislatura mediante cambios en el Consejo de Ministros y un impulso a la agenda social. La primera de estas exigencias fue rechazada por Pedro Sánchez, que descartó una remodelación del Gobierno.

Sobre esta iniciativa se ha pronunciado el periodista Pedro Vallín en Al Rojo Vivo, donde se ha mostrado sorprendido por el planteamiento de Sumar. "Lo de la reunión me tiene perplejo, porque se supone que la comunicación entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta es fluida y constante, por teléfono y por WhatsApp. No entiendo muy bien esta especie de reunión de capitanes que organizan para el viernes ni qué se supone que va a resolver", ha afirmado.

En cuanto al choque entre Sumar y el Ejecutivo, Vallín ha advertido del riesgo de sobreactuar la tensión. "Cuando uno sabe que no puede romper, escenificar el disgusto hay que dosificarlo bien. No es lo mismo subir el tono que lanzar un órdago. Y si lanzas un órdago, no puedes ir de farol", ha explicado.

A su juicio, exigir una remodelación profunda del Gobierno sin intención real de llevar la amenaza hasta el final supone un error estratégico. "Esto de decir que hay que remodelar el Gobierno de arriba abajo es una pasada de frenada si no vas a cumplir la amenaza", ha concluido.