Pedro Vallín, sobre la comparecencia de Mazón en el Congreso: "Es ya un personaje amortizado que va a dar para escribir un tratado sobre la mentira"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha comparado la estrategia comunicativa de Mazón en la comisión de investigación con la de un niño que miente y, al ser descubierto, encadena excusas cada vez mayores: "La bola de nieve de mentiras de Mazón es absolutamente sorprendente e inédita en política".

El president en funciones volvió a esquivar este lunes una explicación coherente sobre su paradero el día de la DANA. En su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso, Carlos Mazón insistió en que nadie le pidió autorización para activar el sistema de emergencias Es-Alert y admitió que pudo "no haber escuchado una llamada", aunque afirmó que estuvo "proactivamente pendiente" de la situación.

En Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín ha analizado la comparecencia y fue contundente: "Mazón ya es un personaje amortizado". Ha añadido que su presencia pública y su continuidad en el cargo "están dañando políticamente a Feijóo", al tiempo que ha subratado que esta sucesión de explicaciones contradictorias "añade dolor a las víctimas".

Para Vallín, el comportamiento de Mazón desde aquella fatídica jornada hasta hoy "da para escribir un tratado sobre la mentira pública". Y ha comparado su estrategia comunicativa con la de "un niño que dice una pequeña mentira y, cuando lo pillan, necesita inventar otra mayor para tapar la anterior, hasta terminar construyendo un mundo completamente fantástico donde unos alienígenas rompieron el jarrón del salón".

"La bola de nieve de mentiras de Mazón es absolutamente sorprendente e inédita en política", ha rematado Vallín.

