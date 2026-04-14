Pedro Vallín califica de "trascendente" la derrota de Orbán en Hungría: "Ahora mismo toda Europa respira"

El periodista ha recordado que la democracia no son unas políticas específicas de corte progresista o conservador. "Son reglas de juego, y eso es lo que se disputaba en Hungría", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Pedro Vallín ha analizado la derrota de Viktor Orbán en Hungría, destacando que lo sucedido es "trascendente". "Ahora mismo, toda Europa respira", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

El periodista ha recordado que la democracia no son unas políticas específicas de corte progresista o conservador. "Son reglas de juego, y eso es lo que se disputaba en Hungría", ha destacado.

De esta forma, ha señalado que la UE respira con la sensación que transmite el compromiso que ha habido por parte de la clase política húngara de unirse para vencer el gerrymandering que había creado Orbán para que "no le pudiesen evacuar del poder".

Además, ha respondido a todos aquellos que aseguran que el vencedor de las elecciones, Péter Magyar, y Orbán son "el mismo perro con distinto collar". El periodista ha asegurado que decir esto es "desconocer cómo funciona una democracia liberal".

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