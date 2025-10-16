Pedro Vallín analiza la situación de Ábalos y Koldo tras sus declaraciones en el Supremo: "Van a ir pa’lante"

El periodista Pedro Vallín opina sobre la situación judicial de Koldo García y José Luis Ábalos después de sus declaraciones en el Supremo, donde ambos se han acogido a su derecho a no declarar. En el vídeo, los detalles.

Tanto Koldo García y José Luis Ábalos se han acogido a su derecho a no declarar, con una diferencia entre sus testificales de apenas 24 horas. Ambos también han quedado en libertad por decisión del juez Leopoldo Puente quien instruye el caso.

"Tengo la sensación de que ambos van a ir pa' lante. La instrucción está terminando y vamos a entrar en una fase digamos para ellos más estuosa", afirma el periodista y escritor Pedro Vallín, en la mesa de debate de Al Rojo Vivo.

Sin embargo, y pese a todo, asegura que "es mucho más espectacular que la chabacanería y grosería que transmiten las grabaciones (con los soles, las txistorras y los folios) que el agua que ha calado la UCO en la investigación".

Así, remata Vallín que "para que este sea el gran escándalo de corrupción que se prometía hace meses, me falta mucho dinero y mucha gente". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.