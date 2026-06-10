Pedro Vallín advierte sobre el caso Leire: "Marlaska tiene motivos para estar preocupado porque estamos asistiendo a una guerra dentro de Interior"

El periodista Pedro Vallín reacciona a las últimas noticias que estamos conociendo sobre el caso Leire, especialmente las obtenidas en el sumario de la supuesta trama. En el vídeo, los detalles.

Seguimos conociendo más detalles del llamado caso Leire, como que Interior puso un "servicio de contravigilancia" a Díez durante dos meses tras la irrupción de Aldama en su rueda de prensa de junio y además, se habría reunido también con alguien de la Fiscalía General.

Con todo, el periodista Pedro Vallín asegura que "Marlaska tiene motivos para estar preocupado porque Leire Díez sí conocía a mucha gente, tuvo cargos importantes, incluso en la Dirección General de Oficinas de Correos, sin embargo, el asunto es más grave de lo que parece y creo que Marlaska no debería posicionarse de una forma tan tranquila".

Y lo cree porque, "estamos asistiendo a una guerra dentro del Ministerio del Interior, que alcanza a la Fiscalía, policías investigando a policías, guardias civiles persiguiendo a guardias civiles...", explica Vallín, asegurando, no obstante, que esto es "una cosa que viene, que no nace ayer ni con Kitchen ni con Leire Diez, sino que viene de atrás".

Es por ello que "tengo la sensación de que el ministro del Interior, este y alguno de los predecesores, no controla del todo lo que ocurre en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sobre todo en sus servicios de información, que están desde hace mucho tiempo a la greña entre ellos, grabándose, moviendo documentos comprometidos, etc", confiesa. "Y es un problema gravísimo para la calidad democrática del país", añade y remata el periodista.

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