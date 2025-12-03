Pedro Vallín, sobre Ábalos-Koldo: "El coste político de este caso para Sánchez tiene más que ver con comportamientos groseros y trasnochados que con la corrupción"

El periodista y escritor Pedro Vallín examina el impacto político que puede tener para Pedro Sánchez los casos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán. En el vídeo, los detalles.

El periodista y escritorPedro Vallín analiza el coste político que puede tener para Pedro Sánchez los casos de corrupción que rodean a José Luis Ábalos y Koldo García, en prisión provisional ambos desde el pasado martes, más aún desde que ambos están amenazando al presidente del Gobienro desde diferentes medios de comunicación.

"No entiendo muy bien la estrategia deÁbalos, al salir incluso su propio hijo a hablar y a disparar en todas las direcciones, porque son como los disparos de advertencias que haces delante del barco cuando no quieres hundirlo; puede que sea así, pero esa hiperactividad da también la sensación de que están quemando naves", afirma el periodista.

Otra cosa diferente, sostiene Vallín, es que pueda tener cosas comprometedoras cuando uno tiene una relación próxima con alguien: "Yo ya lo dije una vez: mi WhatsApp no resistiría un escrutinio, ninguno sobreviviríamos", confiesa.

Ahora bien, en cuanto al coste político que puede tener todo el caso Ábalos/Koldo/Cerdán, incluso también el de Paco Salazar, esto para el presidente, "creo que tiene más que ver con comportamientos indecorosos y con ambientes que parece que se respiraban en la cúpula del PSOE que con casos de corrupción", afirma contundente Vallín, aclarando que otra cosa diferente es la pieza separada sobre las cuentas del PSOE, que sería "el asunto más caliente a nivel judicial para el partido".

En definitiva, y según su análisis, la corrupción de Koldo/Ábalos/Santos Cerdán para la opinión pública y el voto socialista se da por superada, porque "creo que tiene más que ver con esas dinámicas del comportamientos indecorosos, por no decir, oscenos, trasnochados, groseros y machistas", insiste y concluye Vallín. En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.

