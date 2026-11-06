Pedro Rodríguez, sobre Trump: "La maximización del poder ejecutivo es un problema central en la crisis de nuestras democracias"

El experto analiza en Al Rojo Vivo el mensaje de Trump con su gorra de "veto" y alerta del riesgo que supone la concentración de poder en el Ejecutivo, una deriva que amenaza el equilibrio institucional y el funcionamiento de las democracias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado una gorra roja con la palabra "veto" sobre su escritorio en el Despacho Oval. Un mensaje que ya había anticipado en una fotografía publicada en sus redes sociales la noche electoral, cuando su partido sufrió un revés frente a los demócratas en las elecciones legislativas. La imagen adquiere ahora un significado político, en un momento en el que el mandatario reivindica su capacidad para bloquear las iniciativas que no comparte.

La gorra refuerza, además, el mensaje que Trump lanzó durante una entrevista antes del cierre de las urnas, cuando aseguró tener un "poder supremo" que resumió con una sola palabra: "veto". Se trata de una facultad presidencial que permite bloquear leyes aprobadas por el Congreso, que a partir de enero contará con una mayoría demócrata tras los resultados de las legislativas del martes. Una herramienta que podría convertirse en uno de los principales instrumentos de confrontación política durante la nueva etapa.

Pedro Rodríguez ha analizado en Al Rojo Vivo el significado de este gesto y hasta qué punto Trump puede utilizar su capacidad de veto para bloquear iniciativas y tensionar todavía más el equilibrio institucional. "Es el problema de un factor esencial central en la crisis de nuestras democracias: la maximización del poder ejecutivo. Gobernar a golpe de timón de orden ejecutiva, organización de poderes y no presentar presupuestos en cuatro años de legislatura es lo mismo. Y este es el problema en el que se enfrentan nuestras democracias. El deterioro empieza cuando la separación de poderes deja de funcionar y un poder se cree absoluto y que está por encima no solo de los otros poderes, sino incluso de la ley", ha advertido el analista.

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