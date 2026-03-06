Pedro Rodríguez: "Que Trump quiera ser también ayatolá supremo en Irán es otra historia, el problema es que ni los mercados ni las encuestas le respaldan en esta guerra"

Pedro Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales, analiza las intenciones de Trump en este conflicto: "Creo que es un fracaso político, porque Trump está haciendo algo que hasta ahora nunca había hecho", asegura en este vídeo.

El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, asegura que estamos viendo un "relativo éxito militar" por parte de EEUU al que "Irán está reaccionando con una escalada horizontal". Es decir, "Irán está claramente no solo atacando lo que habían sido paraísos en el Golfo que habían quedado al margen hasta ahora, sino ya también Chipre, Afganistán y Turquía".

Aunque al mismo tiempo, añade Rodríguez, "EEUU creo que está fracasando políticamente" porque "Trump ha sido incapaz de armar un caso de qué quiere hacer con Irán. Es una incógnita". Sin embargo, en algunos medios internacionales, están informando que el presidente de los EEUU quiere ser él quien elija el sucesor de Jamenei.

Según informa Nuria Zamora, Trump ha dejado claro en numerosas entrevistas su intención de participar en la elección del nuevo líder iraní, dice que tiene que estar en esa toma de decisión, igual que ya hicieron en Venezuela. Y el hijo de Jamenei no le parece una buena opción.

"Pero que Donald Trump quiera ser también ayatolá supremo en Irán y decir quién va a ser el sucesor de Jamenei es otra historia", destaca el profesor: "Aquí el problema es que ni las encuestas ni los mercados le respaldan. Estamos viendo cómo esta guerra empieza a ser en términos 'trumpianos eterna', porque ocho semanas [como ellos mismos han asegurado] es algo inconcebible. Es una eternidad".

Además, señala que solo el 30% de la población de EEUU respalda esta intervención en Irán, por tanto "creo que es un fracaso político, porque Trump está haciendo algo que hasta ahora nunca había hecho", concluye el profesor.

