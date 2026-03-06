La lectura de Bernardos del conflicto con Irán: "Netanyahu está manipulando a Trump"

El profesor de Economía advierte en Al Rojo Vivo de que la guerra podría entrar en una fase mucho más peligrosa. "Hasta ahora están bombardeando, pero si quieren controlar Irán tendrán que entrar", señala, y alerta del enorme coste político para Donald Trump, con encuestas muy desfavorables.

En Al Rojo Vivo, el profesor de Economía Gonzalo Bernardos ha analizado el papel de Donald Trump en la escalada de la guerra en Irán y considera que el presidente estadounidense ha terminado alineándose con la estrategia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Donald Trump, para mí, ha aceptado el plan de Netanyahu", afirma.

Bernardos sostiene que el líder israelí ha sabido manejar la relación con el presidente estadounidense para reforzar su posición. Como ejemplo, recuerda el episodio en el que Netanyahu llamó a Qatar para disculparse por un ataque, un gesto que —según su interpretación— le permitió ganar margen político y reforzar su influencia.

"Se mostró sumiso delante de él y, a partir de ahí, según mi interpretación, Netanyahu está manipulando a Donald Trump", asegura.

Según su análisis, el dirigente israelí habría planteado a Washington la posibilidad de lanzar un golpe decisivo contra la cúpula política y militar iraní. "Mi interpretación es que Netanyahu le dijo: 'Tenemos a todo el Estado Mayor político y militar de Irán concentrado en un lugar. Vamos a matarlos a todos'. Y Trump dio su visto bueno", afirma.

A partir de ese momento, Bernardos advierte de que el conflicto podría entrar en una fase mucho más peligrosa. "Hasta ahora están bombardeando, pero si quieren tener el control total de Irán, en algún momento tendrán que entrar", señala, en referencia a una eventual operación terrestre.

Un escenario que, a su juicio, tendría un enorme coste político para el presidente estadounidense. "El coste político sería impresionante para un gobernante cuyas encuestas ya son muy desfavorables", concluye.

