Pedro Rodríguez, sobre la guerra en Irán: "Teherán ha descubierto que es más poderoso enriquecerse con la extorsión en Ormuz que el uranio"

El profesor de Relaciones Internacionales ha destacado que, aunque Trump presuma de que EEUU es uno de los mayores "productores de petróleo", esta crisis también les afecta porque se trata de "un mercado global".

Pedro Rodríguez ha analizado las consecuencias de la subida del precio de la gasolina en Estados Unidos. "La gasolina asequible es el contrato social. En un país donde la cobertura del estado de bienestar es mínima y donde no hay salud pública, eso es fundamental", ha destacado.

El profesor de Relaciones Internacionales ha indicado que, aunque Donald Trump presuma de ser los mayores productores de petróleo, esta crisis les afecta porque se trata de un mercado global. "Las entregas de Amazon ya tienen un recargo del 3,5%", ha puesto como ejemplo.

Además, ha señalado que el principal problema que existe en este conflicto es que el Gobierno de Teherán ha descubierto que es más poderoso "enriquecerse con la extorsión en el estrecho de Ormuz", que hacerlo "enriqueciendo uranio".

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