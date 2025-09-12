Ahora

Análisis

Pedro Rodríguez, tras el asesinato del activista Charlie Kirk: "EEUU se hunde en una espiral de sectarismo"

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez explica qué puede suponer en EEUU el asesinato de este activista. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

rodríguez

Tras el asesinato del activista 'trumpista' Charlie Kirk, el FBI ha publicado un vídeo del sospechoso en su huida y ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por información. Mientras, Donald Trump sigue culpabilizando a la izquierda radical de esta muerte.

"EEUU se hunde en una espiral de sectarismo y trivialización. La oposición son enemigos y sus ideas son contrarias a la identidad de América", afirma en 'Al Rojo Vivo', Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.

En cuanto a si EEUU se encamina hacia una guerra civil, como han apuntado algunos analistas, Rodríguez señala que "llevamos años hablando del riesgo de una guerra civil": "Yo no sé si llegará a tanto", confiesa, pero "lo que sí sé es que es la perfecta excusa para aumentar la deriva autoritaria". En en vídeo podemos ver al completo su explicación y exposición.

Las 6 de laSexta

  1. El FBI publica un vídeo del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información
  2. Las víctimas de la DANA, indignadas con À Punt por "ocultar" el audio de Pradas: "No utilicen a las víctimas como escudo"
  3. El Gobierno responde a Netanyahu: "No está legitimado para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"
  4. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva
  5. Rusia y Bielorrusia arrancan maniobras militares a las puertas de Europa en plena tensión por la incursión de drones en Polonia
  6. Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas más en sus vuelos a España el próximo verano