Pedro Rodríguez, tras el asesinato del activista Charlie Kirk: "EEUU se hunde en una espiral de sectarismo"

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez explica qué puede suponer en EEUU el asesinato de este activista. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Tras el asesinato del activista 'trumpista' Charlie Kirk, el FBI ha publicado un vídeo del sospechoso en su huida y ha ofrecido una recompensa de 100.000 dólares por información. Mientras, Donald Trump sigue culpabilizando a la izquierda radical de esta muerte.

"EEUU se hunde en una espiral de sectarismo y trivialización. La oposición son enemigos y sus ideas son contrarias a la identidad de América", afirma en 'Al Rojo Vivo', Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.

En cuanto a si EEUU se encamina hacia una guerra civil, como han apuntado algunos analistas, Rodríguez señala que "llevamos años hablando del riesgo de una guerra civil": "Yo no sé si llegará a tanto", confiesa, pero "lo que sí sé es que es la perfecta excusa para aumentar la deriva autoritaria". En en vídeo podemos ver al completo su explicación y exposición.