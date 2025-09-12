David Vico, tras negar Esperanza Aguirre que haya un "genocidio" en Gaza: "Es una falacia ad hominem"

El filósofo David Vico critica las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que ha reducido el exterminio de Israel en Gaza a "cosas" que pasan en las guerras. En el vídeo podemos ver también la crítica del profesor Pedro Rodríguez.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sigue la línea más dura del PP y reduce el exterminio de Israel en Gaza a "cosas" que pasan en las guerras: "No hay genocidio", ha asegurado de forma tajante, tal como podemos ver en este vídeo.

Unas palabras que ha criticado David Pastor Vico, filósofo y divulgador: "Es una falacia ad hominem, es decir, esto no es genocidio porque yo digo que no lo es. Pues nada, tapemos el sol con un dedo, a ver si así conseguimos que nos dé sombra".

Antes de su opinión, Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, también criticaba las palabras de Aguirre: "¿Cómo es eso de la filosofía de que si se cae un árbol en mitad de un bosque y nadie lo escucha, es como si no se hubiese caído...? Pues es una falacia de ese calibre", critica Rodríguez, explicando a continuación qué significa y de dónde viene realmente la palabra genocidio.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, tanto las declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como las críticas de Pastor Vico y Rodríguez.