Al periodista Pedro García Cuartango le ha parecido "emocionante" el acto de la la jura de la Constitución de la princesa Leonor: "Me reconforta la imagen de todos los diputados de pie aplaudiendo. Me parece un momento feliz", asegura en Al Rojo Vivo.

Una de las cosas que ha querido resaltar el periodista ha sido el discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (PSOE): "Me ha parecido impecable, muy bueno. Me ha gustado sus referencias al pasado. Ha reivindicado la democracia parlamentaria y los avances sociales como la universalización de la Sanidad o el acceso de todos a la educación pública que han sido hitos muy importantes".

"Hoy es un día para sentirse optimista. Hay un motivo para la esperanza. No pensaba que me iba a crear esta impresión lo que he visto", asegura el periodista, minutos después de la jura de la Constitución de la princesa, cuando todavía los diputados estaban aplaudiendo a la princesa Leonor.