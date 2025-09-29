Ahora

Análisis político

Montesinos, sobre Mazón: "Al menos hasta que se agote la legislatura, cuenta con el beneplácito de la dirección nacional del PP"

Tras no acudir Mazón a la reunión del Cecopi del domingo, pese al nuevo temporal que azotaba (y sigue azotando) Valencia, el periodista Pablo Montesinos explica las razones que ha dado el entorno del president. En el vídeo, los detalles.

Montesinos

Este domingo, la Generalitat Valenciana convocó una reunión en el Cecopi por las fuertes lluvias que están golpeando distintas zonas de la Comunidad. Carlos Mazón no asistió al encuentro, ya que se encontraba en Murcia en una cumbre de barones del PP, y no regresó a la capital hasta la tarde.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, informa que desde el equipo de Mazón, reconocían que era un acto importante [la cumbre de la región de Murcia], pero que "cuando se activa ya la alerta roja el president ya está en la Comunidad Valenciana". Además, sostiene también el equipo del president que desde el principio "ha habido una coordinación bastante importante entre las Administraciones".

En términos políticos, subraya Montesinos, "la dirección nacional del PP, de momento, no hay cambio de planes, al menos hasta que se agote la legislatura Mazón cuenta con el beneplácito de la dirección nacional".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Las trampas del plan antimigratorio de Feijóo: ni hay ayudas para todos ni traen más delincuencia
  3. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump recibe a Netanyahu a las puertas de cerrar un acuerdo sobre Gaza
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026