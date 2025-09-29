Montesinos, sobre Mazón: "Al menos hasta que se agote la legislatura, cuenta con el beneplácito de la dirección nacional del PP"

Tras no acudir Mazón a la reunión del Cecopi del domingo, pese al nuevo temporal que azotaba (y sigue azotando) Valencia, el periodista Pablo Montesinos explica las razones que ha dado el entorno del president. En el vídeo, los detalles.

Este domingo, la Generalitat Valenciana convocó una reunión en el Cecopi por las fuertes lluvias que están golpeando distintas zonas de la Comunidad. Carlos Mazón no asistió al encuentro, ya que se encontraba en Murcia en una cumbre de barones del PP, y no regresó a la capital hasta la tarde.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, informa que desde el equipo de Mazón, reconocían que era un acto importante [la cumbre de la región de Murcia], pero que "cuando se activa ya la alerta roja el president ya está en la Comunidad Valenciana". Además, sostiene también el equipo del president que desde el principio "ha habido una coordinación bastante importante entre las Administraciones".

En términos políticos, subraya Montesinos, "la dirección nacional del PP, de momento, no hay cambio de planes, al menos hasta que se agote la legislatura Mazón cuenta con el beneplácito de la dirección nacional".

