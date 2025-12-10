Ferreras, ante los casos de acoso en el PSOE: "En política, cuando alguien dice 'y tú más', en realidad está diciendo 'y yo también'"

La nueva denuncia de acoso en el PSOE tensiona la sesión de control y aviva el choque entre Sánchez y Feijóo. El debate salta a Al Rojo Vivo, donde se alerta de que el 'y tú más' no ayuda a reforzar la confianza de las mujeres en las instituciones.

La sesión de control de este miércoles ha vuelto a transcurrir entre acusaciones cruzadas y máxima tensión política, después de que el PSOE recibiera una denuncia anónima por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo.

El líder del PP ha utilizado el caso para confrontar con Pedro Sánchez, vinculándolo además con el 'caso Salazar' y el 'caso Koldo'. En su respuesta, el presidente ha defendido la actuación del Gobierno y ha subrayando que el feminismo "da lecciones a todos". Sánchez ha acusado a la oposición de ampararse en Vox: "Asumimos errores, no como ustedes, que se abrazan al error histórico que se llama Vox. Este Gobierno apoya a las mujeres; la verdadera amenaza es la coalición negacionista que forman con el señor Abascal".

El debate político se ha trasladado también a Al Rojo Vivo, donde la periodista Marta García Aller ha advertido de que el cruce de reproches partidistas no mejora la credibilidad institucional frente a las víctimas: "El 'y tú más' en los casos de acoso no sirve para tranquilizar a las mujeres".

Antonio García Ferreras ha reforzado esa lectura, señalando el trasfondo del recurso retórico en la contienda parlamentaria: "En política, cuando escuchen a alguien decir 'y tú más', lo que está diciendo es: 'y yo también'".

