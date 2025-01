Page deja claras sus diferencias con el Gobierno y advierte a Sánchez: "Cuidado, que debajo de las piedras también hay escorpiones"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dejado claras sus diferencias con el Gobierno tras el fracaso de la tramitación del decreto ómnibus, asegurando que es algo que "se tendrá que arreglar".

Para ello, propone como solución "separar las medidas urgentes de lo que no lo son" y empezar a negociarlas "de más a menos" en el Congreso, empezando por el Partido Popular. "Hay medidas no urgentes que no deberían estar dentro de este decreto", ha asegurado, destacando que, si lo que quiere es sacar adelante las más urgentes, hay mayoría para aprobar muchas de ellas.

En una entrevista con El Hormiguero, García-Page ha sido preguntado además por las afirmaciones de Pedro Sánchez al respecto de buscar votos "hasta debajo de las piedras". "Si la piedra que se va a levantar es el pedrusco de Puigdemont, cuidado, que debajo de las piedras a veces salen escorpiones", ha advertido.

Una afirmación que ha hecho extensiva a la tramitación de los presupuesto generales de 2025, un camino en el que rechaza hablar con Junts: "Si para sacar el presupuesto hay que negociar barbaridades con Puigdemont, casi prefiero que no negociemos", ha apuntado.

Un momento que ha aprovechado para confesar que no le gusta la expresión de "buscar votos hasta debajo de las piedras" porque la última vez que la escuchó "salió la amnistía".

Por otro lado, se ha 'mojado' al hablar sobre qué piensa de la legislatura, asegurando que la ve como "un laberinto sin salida". "Al final es componer un caos donde cada uno va a lo suyo y tienes que estar alquilando el voto", ha señalado, dejando claro que cree que la "coherencia" es de las pocas cosas que la gente les tendría que exigir.