Pablo Simón, tajante después de aprobar el Gobierno los dos decretos de vivienda: "Fraude de ley"

El Consejo de Ministros ha aprobado, con pequeñas modificaciones de carácter técnico, los dos reales decretos ley de vivienda con los que se buscaba poner una solución a corto plazo a la crisis que se está viviendo en nuestro país. El politólogo Pablo Simón lo analiza en este vídeo.

El presidente del Gobierno ha explicado en rueda de prensa los dos decretos de vivienda que hoy ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros para llevarlos a la Diputación Permanente, con pequeñas modificaciones.

Al haberse disuelto las Cortes Generales, estos decretos pasarán a la Diputación Permanente, un órgano con facultades legislativas cuando las Cortes están disueltas, en el que hay un total de 69 diputados: 27 de PP, 24 de PSOE, seis de Sumar y uno para PNV, ERC, Junts, EH-Bildu y el Grupo Mixto. Además, está la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Esto hace que el Gobierno necesite los votos de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el Grupo Mixto, sumarían 34 votos, más el de Francina Armengol como presidenta de la Cámara. Desde el Gobierno defienden que la Diputación Permanente es un órgano "elegido democráticamente y absolutamente operativo" y esperan que el PNV no tenga problema en aceptar estos dos 'nuevos' decretos, aunque solo saldrá adelante el primero de ellos, ya que el segundo de estos decretos, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría, en principio, mayoría suficiente.

Tal como explica Antonio García Ferreras, "hay un cierto debate sobre si es constitucional o no constitucional, aunque nos está llegando que el PP no van a recurrir". Sin embargo, el politólogo Pablo Simón lo tiene claro: "Yo creo que es un fraude de ley. Yo honestamente creo que es un fraude de ley".

Esto es, tal como explica y argumenta, "un real decreto ley se aprueba por una situación de extrema urgente necesidad y necesita en un plazo de 30 días la convalidación del Congreso de los Diputados. Se supone que, por lo tanto, el Pleno es quien tiene que validar si efectivamente se considera o no dicho decreto ley convalidado".

"Y tenemos una situación", continúa, "en la que por la aritmética y la distribución de los diputados, la Diputación Permanente es más pequeña de lo que es el Pleno y no es una radiografía perfecta de cuáles son los equilibrios de mayorías, estando estas mayorías muy ajustadas".

Por ende, según el politólogo, "lo que está haciendo el Gobierno es aprovechar el hecho de que no se reproducen exactamente las mismas mayorías que en el Pleno para convalidar unos reales decretos leyes que acaban de decaer cuando este afectaba al conjunto"

Pero aclara y concluye: "No no estoy entrando en el contenido de los reales decretos leyes. Es decir, yo estoy de acuerdo con las medidas que se quieren aprobar, pero con lo que no estoy de acuerdo es con cómo se está haciendo". En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

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