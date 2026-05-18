Pablo Simón, tras los resultados en Andalucía: "Vox sabe que tiene la sartén por el mango; quiere sacar a Moreno del eje y obligarle a aceptar medidas"

El politólogo cree que el "modelo Moreno Bonilla, más templado y moderado, ha llegado a su fin". "Ahora no le va a quedar más remedio que hacer concesiones que Vox va a intentar que sean lo más gravosas posibles", ha pronosticado.

Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III, ha analizado en Al Rojo Vivo los resultados de las elecciones en Andalucía y ha señalado que "Vox sabe ahora que tiene la sartén por el mango". "Ahora tenemos que ver qué condiciones le va a establecer al Partido Popular", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que los de Abascal saben "que están rivalizando con un votante frontera a nivel nacional, con el Partido Popular, y quieren sacar a Moreno Bonilla del eje y obligarle a aceptar, como poco, algunas medidas que sean comprometedoras".

En este punto, el politólogo ha expresado que "no sabemos todavía si va a querer entrar en el Gobierno o no", pero considera que Vox "ha conseguido el sueño dorado, que es que sin crecer en representación, pasan a ser decisivos, algo que no tenían antes encima de la mesa".

Por lo tanto, Simón cree el "modelo Moreno Bonilla, un modelo más templado y más moderado, ha llegado a su fin". "No le va a quedar más remedio que hacer concesiones de algún tipo, que Vox va a intentar que sean lo más gravosas posibles. Evidentemente, Moreno Bonilla intentará que no lo sean y ese es el juego político que se viene ahora", ha concluido.

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