Sobre un posible pacto
Martínez-Vares, sobre Juanma Moreno: "Tiene voz propia, dudo mucho que quiera pactar con Vox"
El CEO de 'Rebellious World' dice que "una cosa es lo que Vox está diciendo en esta noche electoral y otro lo que va a ocurrir en las próximas horas": "Con 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta, Moreno no se va a mover de su centralidad".
Santiago Martínez-Vares ha analizado en el especial de Al Rojo Vivo lo ocurrido en las elecciones autonómicas andaluzas, en las que Juanma Moreno se ha alzado con la victoria sin una mayoría absoluta. "Alguna diferencia con el resto de varones tiene Juanma Moreno frente a Génova. Tiene voz propia, tiene una marca propia y yo dudo mucho que Juanma Moreno quiera pactar con Vox", ha asegurado.
Por su parte, el El CEO de 'Rebellious World' dice que "una cosa es lo que Vox está diciendo en esta noche electoral y otro lo que va a ocurrir en las próximas horas". Manuel Gavira, candidato de Vox, ha dicho acerca de una posible negociación que "ya se verá", ni que sí, ni que no.
"Insisto, con 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta, con un resultado histórico, Juanma Moreno no se va a mover de su centralidad. Y esa centralidad hace que Vox no entre en el gobierno de Moreno", agrega.
En cuanto a si habrá conversaciones, dice que "las habrá con todos, pero con este resultado del PSOE también se le va a pedir la abstención al PSOE": "Por lo tanto, Juanma Moreno a esta hora no tiene interés en contar con Vox dentro de su gobierno. En su hoja de ruta no existe".
