Pablo Simón ve positiva la condena a Sarkozy: "Que un presidente de la República pueda ser juzgado y condenado por corrupción es algo por lo que felicitarse"

Nicolas Sarkozy se ha convertido en el primer presidente de la República Francesa en ingresar en prisión. En Al Rojo Vivo, el politólogo Pablo Simón ha analizado la noticia y ha destacado que, si bien se trata de un hecho grave para la Quinta República, también puede leerse desde un ángulo positivo: "Que un presidente de la República pueda ser enjuiciado y condenado por un caso de corrupción creo que es algo por lo que felicitarse".

Simón ha subrayado que lo importante es que "nadie es intocable".

Además, ha apuntando al problema que enfrenta la derecha moderada francesa, "atravesada por escándalos de corrupción que le impiden convertirse en una alternativa viable desde el punto de vista electoral".

Por último, ha advertido sobre la influencia del dinero procedente de regímenes autoritarios en los procesos políticos y electorales: "Es una cuestión a abordar. Antes nosotros promovíamos la democracia en otros países y apoyábamos a las oposiciones democráticas; ahora los sistemas autoritarios juegan a la inversa, intentando influir en nuestras democracias comprando voluntades".

