Baltasar Garzón, sobre si hay indicios de una caja B en el PSOE: "Creo que no existen indicios; sería muy torpe haber entrado en esa dinámica"

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, el exmagistrado ha descartado la existencia de una caja B en el PSOE y advirtió que "sería muy torpe haber entrado en esa dinámica", en referencia a los recientes casos de corrupción que afectan a varios partidos.

Baltasar Garzón ha sido consultado en Al Rojo Vivo sobre el caso Koldo y acerca de si, a su juicio, existen indicios de una "caja B" en el PSOE o si la investigación es aún demasiado incipiente.

Desde su punto de vista, y según lo que ha podido conocer, Garzón ha descartado esa posibilidad: "Creo que no existen indicios de una caja B. En todo caso, hay un mecanismo de investigación abierto por el juez del Supremo, que en alguna resolución ya ha señalado que no hay elementos para sostener esa afirmación".

El exmagistrado ha considerado que sería "una gran torpeza" por parte del PSOE haber incurrido en una práctica de ese tipo, al tiempo que ha recordado que "deberán comparecer ante el juez quienes eran responsables de mantener la transparencia en las cuentas".