Pablo Simón, sobre el juicio al fiscal general: "Es imposible que alguna institución no salga tocada"

El analista en Al Rojo Vivo aborda si la intervención del presidente del Gobierno en un proceso en curso en el Tribunal Supremo altera el statu quo institucional: "Es fundamental que las críticas se hagan desde los partidos, no desde las instituciones", afirma.

El politólogo Pablo Simón analiza en Al Rojo Vivo el juicio al fiscal general del Estado y opina sobre si la intervención del presidente del Gobierno en un proceso en curso en el Tribunal Supremo rompe o no el statu quo institucional.

"Desde las instituciones y desde el Ejecutivo hay que ser muy prudente. Eso no impide que los partidos políticos tengan derecho a hacer crítica, pero existen los espacios adecuados para hacerlo. Corresponde al portavoz parlamentario o del partido emitir una valoración de estas características", señala.

Para Simón, el principal problema es que "nos encontramos en un entorno de anomalía institucional" y advierte: "Es imposible que en este trance no salga alguna institución tocada: o la propia Fiscalía General del Estado o la credibilidad del Tribunal Supremo. De una manera u otra, el daño ya está hecho".

El analista también recuerda que fue el propio presidente del Gobierno quien decidió mantener al fiscal general en su puesto, y subraya la importancia de preservar la separación de funciones entre los distintos poderes: "Creo que es fundamental preservar las competencias de cada esfera y que las críticas se realicen desde los partidos, no desde las instituciones", afirma.