Pablo Simón explica la "doble narrativa" que puede llevar al PP al Gobierno: "Va a ser la tónica en las elecciones que están por venir"

El politólogo asegura que, con un bloque conservador que se ensancha tanto por la derecha como por el centro, "a lo mejor, en vez de mandar al PSOE a la oposición un ciclo electoral, lo pueden mandar dos".

Una "victoria amarga". Así analiza el politólogo Pablo Simón los resultados del Partido Popular en las elecciones de Aragón, ya que, pese a que Jorge Azcón ha sido el candidato más votado, "si uno convoca unas elecciones es para gobernar con más comodidad", algo que no va a suceder tras perder el PP dos escaños.

No obstante, pese a que esta aritmética dificultará la gobernabilidad, Simón explica en el especial de Al Rojo Vivo por las elecciones de Aragón que esta situación "a la derecha le puede venir bien, porque ha ensanchado su distancia respecto a la posibilidad de alternancia de la izquierda". "A lo mejor, en vez de mandar al PSOE a la oposición un ciclo electoral, lo pueden mandar dos", añade al respecto.

"Hay dos narrativas que se han solapado, la de Azcón, que sacaba pecho de la gestión del Gobierno de Aragón, y un voto de castigo de protesta que dice que nada funciona en España y lo ha capitalizado Vox", explica el politólogo, que destaca que esta situación puede ayudar al bloque conservador a alcanzar el poder.

"Esta va a ser la tónica que vamos a ver en las elecciones que están por venir", añade Pablo Simón para concluir.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.