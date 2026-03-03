Pablo Simón, sobre la estrategia de España en el conflicto con Irán: "España puede permitirselo respecto a otros socios europeos por su posición"

El politólogo destaca que la posición geopolítica de España permite a Pedro Sánchez asumir riesgos políticos que otros socios europeos no pueden, pero advierte que el Gobierno debe equilibrar esta libertad: "Agraviar a Estados Unidos tiene implicaciones reales para el Reino de España".

El politólogo Pablo Simón ha analizado la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su postura frente al conflicto en Irán y su encaje dentro del posicionamiento europeo.

Según Simón, Sánchez puede adoptar este enfoque "porque puede y porque quiere". Y puede, explica, por una razón geopolítica fundamental: la posición de España en el tablero internacional. "España no se encuentra en un teatro de conflicto inmediato en el que desafiar o agraviar a Estados Unidos tenga consecuencias fatales", señala. Si España fuera Polonia, limítrofe con Ucrania, o estuviera más expuesta militarmente, "estaríamos hablando de otra cosa". En el contexto actual, añade, España puede permitirse más margen de maniobra que otros países de la Unión Europea.

El analista apunta además a una tensión estructural en la toma de decisiones de política exterior: la que existe entre la receptividad y la responsabilidad. La primera consiste en alinearse con la opinión del electorado. Y, en este sentido, Simón recuerda los datos de la última encuesta de 40dB, que reflejan un sentimiento claramente antitrumpista no solo en la izquierda, sino también en amplios sectores de la derecha, incluido el Partido Popular, que llegó a pedir el voto para Kamala Harris en las anteriores elecciones estadounidenses. "Ese clima conecta además con un sentimiento antiamericano profundo y bien arraigado en la opinión pública española", subraya.

Pero frente a la receptividad está el polo de la responsabilidad. "Agraviar a Estados Unidos tiene implicaciones reales para el Reino de España", advierte Simón, y ahí es donde el Gobierno debe buscar un equilibrio entre ambos extremos.

Desde esta perspectiva, el politólogo insiste en que "dónde te colocas y cómo te colocas es muy relevante". Los ciudadanos, explica, no perciben de forma inmediata los costes de determinadas decisiones, pero estos existen. Generar fricciones con Israel, o intentar desenganchar la industria militar española, implica costes estratégicos y de seguridad que no siempre son visibles. Simón recuerda precedentes como la retirada de las tropas de Irak, que tensó las relaciones con la administración de George W. Bush.

"Todo eso tiene consecuencias —concluye—, pero son difusas para el electorado. Y el Gobierno ha optado claramente por priorizar la receptividad: alinearse con la posición mayoritaria de la opinión pública española, tal y como reflejan los sondeos disponibles".

