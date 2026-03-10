Pablo Simón, tras decir EEUU que seguirá con la guerra en Irán: "No sabemos realmente cuáles son los fines de la intervención"

El politólogo Pablo Simón expone sus dudas sobre las contradicciones del presidente de EEUU en esta guerra: No sabemos exactamente qué es lo que está haciendo en realidad", afirma. En el vídeo, todos los detalles.

Donald Trump sigue con sus particulares vaivenes. El presidente de Estados Unidos ha declarado en una entrevista a Fox News que es posible que esté dispuesto a dialogar con Irán, horas antes, y como parte de sus contradicciones, amenazaba con golpear a Irán "20 veces más fuerte" segundos después de dar por "casi terminada" la guerra.

El politólogo Pablo Simón interpelaba a los analistas internacionales, presentes en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, para que explicasen el por qué estas contradicciones de Trump: "Probablemente os podáis poner en su cabeza, donde seguro hay bastante espacio, y clarificar esto. Porque a efectos prácticos, si Estados Unidos ha ido moviendo la pelota de cuáles son los objetivos, en realidad no sabemos exactamente cuáles son los fines de la intervención".

Es decir, según Simón, "sabemos cuáles son los intereses americanos o la promoción que está haciendo de Israel, que tiene, evidentemente, para Netanyahu un aspecto fundamental esta guerra de consolidación como potencia regional, pero si no sabemos exactamente lo que hace...".

Esto es, "si lo que quería hacer es poner al régimen, minar su capacidad de alcance nuclear, su capacidad de intervención en las monarquías del Golfo... No sabemos exactamente qué es lo que está haciendo. En realidad, no podemos evaluarla en función de sus objetivos", afirma el politólogo.

Por tanto, "él puede decir en cualquier momento 'misión cumplida' o, por el contrario, puede continuar en la lógica de la escalada, que es lo que parece que estamos viendo hasta el momento. Y eso es lo que más desconcierto me genera", concluye el politólogo. En el vídeo podemos ver además la respuesta que le da uno de nuestros expertos analistas, Yago Rodríguez.

