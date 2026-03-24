Pablo Simón alerta del problema del PP en la política exterior: "Sin portavocía ni asesoramiento claro, le lleva a cometer errores"

El politólogo señala en Al Rojo Vivo las carencias del PP en política exterior, desde la falta de una portavocía clara hasta la ausencia de una estrategia definida, lo que, a su juicio, provoca errores y debilita el liderazgo de Feijóo.

En Al Rojo Vivo, el politólogo Pablo Simón ha subrayado un problema del PP, especialmente en materia de política exterior: "Ahora mismo, el Partido Popular se está autoinfligiendo mucho daño, a mi juicio, porque tiene un problema en exteriores: no tiene una portavocía clara, no dispone de perfiles que asesoren correctamente a Núñez Feijóo en política exterior, y eso le lleva a cometer errores".

Simón añade que esta carencia impide marcar una línea diferenciada: "Si quieres diferenciarte de VOX en cuestiones como la Unión Europea o en asuntos internacionales, necesitas definir bien el enfoque y contar con gente preparada que marque el foco. De lo contrario, se produce una pluralidad de voces que no ayuda".

En ese sentido, apunta a un problema de liderazgo interno: "Parte del problema de Núñez Feijóo es que en muchas cosas sigue actuando como si fuera el presidente de una gestora de barones. A veces no parece que él marque el rumbo del partido, sino que tiene que anticiparse a voces internas distintas. Se vio, por ejemplo, en el debate semántico sobre el conflicto en Palestina, con posiciones divergentes dentro del propio partido".

Por último, destaca la relevancia del PP en el contexto europeo: "Es uno de los principales partidos conservadores con representación en Europa, y su posición influye en la línea que sigue ese espacio político. No es solo una cuestión del PP, sino también de los intereses de España. Y ahí veo un déficit claro".

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