Pablo Pombo, sobre Sánchez: "Creo que en democracia ningún presidente debe permitirse el lujo de sentirse por encima del Parlamento"

El periodista ha analizado en Al Rojo Vivo la reunión entre Illa y Puigdemont en Bruselas y ha criticado la actitud de Sánchez: ningún presidente —dijo— debe situarse por encima del Parlamento, la justicia ni condicionar al país con elecciones.

En Al Rojo Vivo, Pablo Pombo ha analizado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas. Según el periodista, "lo que todo el mundo da por hecho es que ese encuentro no tuvo un carácter regional. Todos pensamos que el presidente de una comunidad autónoma negoció la política nacional con el expresidente de otra región que es un delincuente".

Pombo también se ha referido a las palabras recientes de Pedro Sánchez: "Con los presupuestos y la cuestión de la jornada laboral da igual que salgan o no salgan, porque hemos escuchado al presidente decir que se siente por encima del Parlamento, que si no hay presupuestos no habrá elecciones".

Ante esto, Antonio García Ferreras ha apuntado: "Pero puede permitírselo, con los fondos Next Generation y con una serie de socios que no le apoyan los presupuestos, pero que le van a permitir seguir ahí".

La réplica de Pombo fue contundente: "Yo creo que en democracia ningún presidente debe permitirse el lujo de ponerse por encima del Parlamento, ninguno debe permitirse el lujo de sentirse por encima de la justicia, y ninguno debe decir que unas elecciones paralizarían un país".