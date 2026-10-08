Pablo Montesinos, tras la muerte de Maricarmen: "El tono en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento está fuera de lugar"

El periodista reclama en Al Rojo Vivo un mínimo gesto de humanidad tras el fallecimiento de la mujer, y cuestiona que las diferencias políticas hayan impedido un minuto de silencio institucional en su memoria.

Pablo Montesinos ha criticado en Al Rojo Vivo la respuesta de la clase política tras la muerte de Maricarmen, después de años de lucha contra su desahucio. El periodista considera que las instituciones no estuvieron "a la altura de las circunstancias" y reclama que el debate sobre vivienda se aborde con mayor serenidad.

"Entiendo que se pueda abrir un debate serio sobre medidas en materia de vivienda. Me parece que es lo que toca, porque tenemos una crisis encima de la mesa", ha señalado. Sin embargo, ha cuestionado el tono empleado en las instituciones madrileñas: "El tono de hoy en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento está completamente fuera de lugar".

Montesinos ha puesto el foco especialmente en la negativa a guardar un minuto de silencio institucional por Maricarmen. "La gente estará alucinando en sus casas. ¿Cómo no es posible guardar un minuto de silencio institucional, aséptico, por un poco de humanidad? No lo puedo entender", ha afirmado.

El periodista ha recordado que en otras situaciones de especial gravedad las instituciones sí han sido capaces de aparcar las diferencias políticas para rendir homenaje a las víctimas. "Cuando hablábamos de la crisis de Ceuta hubo minutos de silencio y homenajes en las casas consistoriales. Recuerdo perfectamente que hablé con un dirigente del Partido Socialista que me dijo: 'Creo que la casa está por encima de todo. Tengo que estar con Ceuta, con los ciudadanos, lo están pasando muy mal. Hago el minuto de silencio y ya está. No hay más'", ha relatado.

Para Montesinos, la muerte de Maricarmen merecía el mismo gesto de respeto. "Hoy no se podía guardar un minuto de silencio por una señora que ha muerto en el hospital y que a todos nos ha despertado una sensación transversal: podría haber sido alguien que yo conocía, una vecina, un familiar", ha explicado.

"Un minuto de silencio. Quiero decir, guardar las formas por un día. A mí no me cabe en la cabeza", ha concluido. "Sinceramente, no me cabe en la cabeza lo que ha pasado hoy en las instituciones".

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