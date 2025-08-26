Ahora

Pablo Montesinos, sobre Feijóo: "Si el PP plantea soluciones y el Gobierno quiere un acuerdo de Estado, ¿por qué es tan difícil que se sienten?"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha hecho un llamamiento a la cooperación: "Dejemos de lanzarnos los trastos a la cabeza, trabajemos conjuntamente y después que se depuren las responsabilidades".

El periodista Pablo Montesinos ha analizado el papel de los partidos ante los incendios y ha valorado positivamente que el principal partido de la oposición haya planteado un decálogo de medidas para llevar al Congreso. A su juicio, esa iniciativa podría encajar con la propuesta del presidente del Gobierno de alcanzar un acuerdo de Estado. "Si el PP plantea soluciones y el Gobierno de España dice que también quiere un acuerdo de Estado, ¿por qué es tan difícil que se sienten?", se pregunta.

Montesinos ha instado a los líderes políticos a abandonar la confrontación: "Siéntense, intenten llegar a un consenso, den una imagen distinta a la que han dado en los últimos días".

Respecto a las declaraciones de Feijóo, ha señalado: "Decía el jefe de la oposición que no quería entrar en la política del ‘y tú más’, pero al mismo tiempo acusaba al Gobierno de haber llegado tarde. Si no queremos caer en eso, quedémonos con las medidas propositivas, busquemos soluciones y avancemos hacia ese acuerdo de Estado".

El periodista ha concluido con un llamamiento a la cooperación: "Dejemos de lanzarnos los trastos a la cabeza, trabajemos conjuntamente y después que se depuren las responsabilidades".

