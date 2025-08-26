Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"

"Hay una estrategia deliberada de colocar la bola de la responsabilidad en el Gobierno de España", analiza en este vídeo el politólogo Pablo Simón, sobre el PP. En el vídeo, todos los detalles.

El politólogo Pablo Simón defiende la acción de comparecer en Cámaras parlamentarias para dar explicaciones, en este caso, sobre la gestión de los grandes incendios que han asolado algunas provincias de España, especialmente en Cáceres, León, Zamora y Ourense: "Bienvenidas sean", asegura el experto.

Sin embargo, señala Simón "la paradoja de que vayamos a ver a ministros del Reino de España comparecer en la Cámara Alta [el Senado] y no vayamos a ver antes comparecencias de los responsables directos tanto en la prevención como en la gestión de los incendios, que son los presidentes autonómicos. Son los que deberían estar compareciendo en sus respectivas Cámaras".

De hecho, recuerda que Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, va a comparecer (lo hará este viernes), "pero lo que hay es una estrategia deliberada de colocar la bola de la responsabilidad en el Gobierno de España", concluye Simón. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.