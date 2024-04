El periodista Pablo Montesinos , adjunto a la dirección de Artículo 14, señala en Al Rojo Vivo que a partir de ahora, y tal como ha confirmado el propio Alberto Núñez Feijóo, el PP va seguir siendo "muy duro y contundente" con Pedro Sánchez, tras su decisión de no dimitir. Además, y según su entorno directo (de Feijóo), "la oposición será implacable con Sánchez", añade el periodista.

En cuanto a la comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo, Montesinos informa que "llamarán a Pedro Sánchez al 99% porque no ha dado ninguna explicación sobre los vínculos laborales de su mujer, Begoña Gómez" por lo que "el PP a esta hora, está dispuesto a citarle en la comisión del Senado".

Por otro lado, según revela Montesinos, "no descartan tampoco llamar a Begoña Gómez" en el caso de que Sánchez no de explicaciones o "dependiendo de las explicaciones que dé el presidente. No obstante, hay un grupo importante dentro del PP que mantienen que "si Sánchez no da explicaciones, ella tendrá que ir a la Cámara alta", afirma Montesinos. En el vídeo podemos ver al completo su información.