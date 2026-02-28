Óscar Vara, tras los ataques de EEUU a Irán: "La inflación que puede transitarse por todo el mundo le debe preocupa a Trump"

El economista ha expresado que "parecía tan incierta la operación que una solución diplomática podía haber sido óptima", ya que, ha señalado, el presidente de EEUU "tiene en unos meses las elecciones de medio mandato y esta operación no se sabe cómo va a terminar".

Óscar Vara, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, ha destacado en el especial de Al Rojo Vivo de este sábado que "lo llamativo" acerca de Donald Trump acerca de los ataques de EEUU a Irán es que "la operación parecía tan incierta que una solución diplomática podía haber sido óptima", ya que, ha argumentado, el presidente de Estados Unidos "tiene en menos de nueve meses las elecciones de medio mandato y esta operación no se sabe bien cómo va a terminar".

"Además, va a tener un impacto sobre los mercados energéticos evidente", ha alertado el experto, tras lo que ha subrayado que "la inflación que puede empezar a transmitirse por todo el mundo es una cuestión que debe preocupar" a Donald Trump.

Por otro lado, Vara ha señalado que los iraníes aceptaron "la apuesta muy tempranamente". "En ningún momento dijeron que iban a negociar para rendirse, sino que parecían decir que estaban capacitados para ponerle en problemas a Estados Unidos y sacar beneficio de esto, hasta el punto de poder llevar a Estados Unidos a una situación que le obligue a cerrar el conflicto que ahora se ha iniciado, pero no en unos términos que sean ventajosos para ellos".

