Óscar Vara analiza la polarización en EEUU: "Trump lo utiliza para hacer declaraciones cada vez más delirantes y peligrosas"

El economista ha indicado que el presidente de EEUU utiliza su posición para llevar a cabo políticas que son "una amenaza" para los ciudadanos, dejando claro qe esto es lo que está provocando un "rechazo" enorme.

Óscar Vara ha analizado la situación en Estados Unidos tras el intento de atentado contra Donald Trump. El economista ha recordado que la polarización no es un fenómeno nuevo en este país, destacando que lo llevamos viendo desde hace 25 años.

"La política en Estados Unidos se ha convertido en un pantano y una batalla campal entre los dos grandes movimientos politicos", ha explicado.

De esta forma, ha señalado que el presidente estadounidense ha tomado su posición como una carta blanca para hacer declaraciones cada vez más "delirantes y peligrosas", llevando a cabo políticas que son una amenazada para los ciudadanos.

"Este tipo de extremismo que ha llevado Trump a la Presidencia, está detrás de un rechazo enorme", ha advertido.

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