Óscar Vara: "EEUU ha conseguido ahora tener la iniciativa con el bloqueo del estrecho de Ormuz"

El presidente de los EEUU, Donald Trump, no está conforme con la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. El analista internacional, Óscar Vara, lo analiza en este vídeo.

Al presidente de EEUU parece no gustale la última propuesta realizada por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Así, y según confirman, de acuerdo a diferentes fuentes, 'The New York Times' y Reuters, Trump ha expresado su disconformidad con una propuesta que instaba a EEUU a poner fin a su bloqueo naval, dejando de lado qué hacer con el programa nuclear de Irán. Aunque no están claros los motivos de este rechazo, 'The New York Times' recoge que Trump ha insistido repetidamente en que Irán no puede tener armas nucleares.

Según analiza Óscar Vara, de Geopolinómicos, "es relevante lo que ha hecho Estados Unidos, bloqueando, a su vez, también el Estrecho. La estrategia de Irán era conocida: 'Vamos a afectar a la economía mundial a través de un bloqueo y de atacar a nuestros vecinos en sus instalaciones energéticas', y Estados Unidos ahora ha conseguido, yo creo que tener la iniciativa con el bloqueo que ha hecho del estrecho de Ormuz, incluso a distancia".

Por tanto, "ahora mismo Irán debe estar pensando dónde poder meter su crudo", señala Vara, recordando que "Irán produce unos 5 millones de barriles, pero exporta entre uno y medio y casi dos. "Y esa cantidad, que va casi totalmente a China, tiene que meterlo en algún sitio y sus capacidades empiezan a agotarse".

Y lo interesante, concluye el experto, es si "tiene que empezar a cerrar pozos, porque al cerrar los pozos se producen muchos problemas químicos, mecánicos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.