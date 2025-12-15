Orriols revela "incongruencias" entre Sánchez y sus socios: "Puede llevarnos a una ruptura de Gobierno"

El politólogo y profesor de la Universidad Carlos III analiza los últimos movimientos políticos tanto del presidente del Gobierno como de los socios parlamentarios. En el vídeo, los detalles.

En plena crisis del Gobierno y del PSOE, por los presuntos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual dentro del partido, el politólogo Lluís Orriols, profesor de ciencias políticas de la Univerisidad Carlos III de Madrid, recuerda que los presidentes del Gobierno no dimiten, sino que les dimiten; les obligan a dimitir".

Por tanto, añade Orriols, "aquí no es tanto una cuestión de inconsistencia moral del presidente que exigía dimisiones a otro y ahora no se aplica ese código moral, sino que la pregunta es por qué en su entorno no hay incentivos para hacer caer al presidente del Gobierno. Esto es, ¿por qué los socios parlamentarios y de Gobierno son capaces de aceptar esta situación aunque están pidiendo por segunda vez cambios?".

No obstante, después de la entrevista de Yolanda Díaz en Al Rojo Vivo de este viernes, "ha habido reacciones muy duras por parte de los socios parlamentarios y socios de Gobierno exigiendo cambios importantes", señala Orriols. Claramente, asegura, "ha habido cambios importantes en sus socios", sin embargo, la intervención del presidente del Gobierno en su comparecencia de este lunes, sobre el balance de año, "ha sido enlatada, continuista y sin grandes cambios", añade.

Por tanto, concluye Orriols, "vemos una incongruencia e inconsistencia entre cómo está reaccionando el presidente del Gobierno y en qué están demandando sus socios: hay una disyuntiva, se están separando las realidades en las que viven cada uno de ellos y esto sí es noticiable, es algo que puede llevarnos a una ruptura de Gobierno". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

