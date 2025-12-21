Ahora

La derecha roza el 60% tras la debacle del PSOE, pero Guardiola sigue atada a Vox

Gallardo, contra las cuerdas

Orriols, sobre el PSOE y Gallardo: "Un candidato te puede dar un punto o dos, la debacle es de dos dígitos"

El politólogo cree que no se puede achacar la culpa al candidato socialista: "Tenemos que buscar otro tipo de explicaciones. La más plausible es esta desmovilización histórica de la izquierda que no solo se traslada a Extremadura sino que muy probablemente la veamos en otras comunidades autónomas".

Los resultados de las elecciones extremeñas este domingo han llevado a los socialistas a señalar directamente a su candidato, Miguel Ángel Gallardo. El porcentaje para el PSOE de Extremadura ha supuesto un batacazo total y tal y como explica Lluís Orriols en 'Al Rojo Vivo', la media del bloque de izquierdas en esta comunidad históricamente era del 60%, un número muy diferente al que se ha conseguido esta jornada.

"Es mucho más de lo que ha pasado en Andalucía, es decir, la pérdida es mayor. Considerar que esto es un efecto Gallardo es confuso porque la literatura científica sobre los efectos del candidato no nos dan estas cifras. Un candidato te puede dar un punto o dos para arriba o para abajo, pero la debacle es de dos dígitos", asegura.

Por lo tanto, el politólogo cree que no se puede achacar la culpa al candidato socialista: "Tenemos que buscar otro tipo de explicaciones. La más plausible es esta desmovilización histórica de la izquierda que no solo se traslada a Extremadura sino que muy probablemente la veamos en otras comunidades autónomas".

