Orriols, sobre la estrategia de la ultraderecha tras las elecciones de Extremadura: "Vox va a jugar en clave nacional"

Vox se ha convertido en la gran sorpresa de las elecciones autonómicas de Extremadura, con un aumento de siete escaños respecto a 2023. El politólogo Lluís Orriols analiza cómo el partido de Abascal enfocará su estrategia en clave nacional.

El politólogo Lluís Orriols ha analizado, en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones de Extremadura, los resultados de unos comicios que han dejado a Vox como la gran sorpresa de la jornada electoral.

El partido de Santiago Abascal ha conseguido 12 escaños en la Asamblea extremeña, siete más que en las elecciones de 2023. "Estos partidos crecen de los populismos", comenta Orriols.

Asimismo, añade que Vox "va a jugar en clave nacional" y que "no va a pensar en Extremadura" a la hora de hacer política dentro de esta Comunidad Autónoma.

"No van a pensar en las políticas autonómicas de Extremadura, sino en cómo introducir la agenda nacional (de Vox) en el ámbito autonómico", asegura Lluís Orriols en este vídeo de Al Rojo Vivo.

